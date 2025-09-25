Умер создатель ситкома "Теория Большого взрыва" Бодлер

Фото: ТАСС/Mary Evans/AF Archive/Cbs

Ушел из жизни продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions Боб Бодлер. Его не стало в возрасте 85 лет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как говорится в заявлении родных Бодлера, причиной смерти стал рак. Свой диагноз продюсер "принял с достоинством".

"Он любил играть в покер, устраивать пятничные посиделки с сигарой в саду с приятелями и души не чаял в своих золотистых ретриверах", – говорится в сообщении.

Указывается, что Бодлер умер в своем доме в Лос-Анджелесе во время празднования еврейского нового года Рош ха-Шана. При этом в иудейской традиции считается, что умерший в этот день человек становится праведником.

Бодлер за свою 40-летнюю карьеру создал сериалы "Два с половиной человека", "Секретные материалы", "Американская семейка" и другие. Наибольшую известность ему принес ситком "Теория Большого взрыва".

Кроме того, Бодлер входил в состав правления многочисленных благотворительных организаций, которые оказывали помощь больным детям и животным.