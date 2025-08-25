Американский актер Марк Дакаскос назвал Москву восхитительным городом

Фото: AP Photo/Richard Shotwell

Американский актер Марк Дакаскос, который приехал в Россию на Московскую международную неделю кино, назвал Москву восхитительным городом, сообщает газета "Известия".

Актер подчеркнул, что Россия – это прекрасная страна, а у столицы есть огромный потенциал. Город восхитил его архитектурой и местными жителями, которые отлично "разбираются в жизни". Дакаскос признался, что Москва – один из его любимых городов.

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска, инженер Эррол Маск, был поражен ухоженностью Москвы и качеством ее дорог. По его словам, он всегда хотел побывать в российской столице, но это удалось сделать лишь в 2025 году.

Его также удивили размеры города, а столичные здания напомнили Маску-старшему древнеримские картины. Он назвал Москву прекрасным городом и указал, что весь мир должен узнать больше о российской столице.

