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Приехавший в Москву американский журналист Такер Карлсон назвал Москву красивым городом, сообщает газета "Известия".

"Я люблю этот город, он красивый", – признался журналист.

По его словам, он находится в городе с целью посмотреть Россию и пообщаться с людьми, узнав о том, как тут все устроено. Карлсон подчеркнул, что много читал о РФ и хотел на нее посмотреть.

"И здесь все очень хорошо", – поделился впечатлениями он.

Также у журналиста спросили, планирует ли он брать интервью у Владимира Путина. На это Карлсон лишь пожал плечами и сказал "посмотрим", не опровергнув, но и не подтвердив возможность интервью.



Он также прокомментировал бурную реакцию в СМИ США на свою поездку. В ответ на это журналист назвал их сумасшедшими.

Информации о возможном интервью лидера России зарубежным СМИ пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако если такие планы будут реализовываться, то Кремль проинформирует об этом, ответил он на вопрос о возможном интервью Карлсона с Путиным.

Очевидцы заметили американского журналиста в Большом театре на балете "Спартак" 3 февраля. Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов. По их информации, это первое посещение журналиста России.

В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина американскому журналисту Карлсону