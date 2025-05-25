В Европе снимут фильм "Идиоты" о жизни Достоевского

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В Европе снимут художественную картину "Идиоты" о жизни русского писателям Федора Достоевского, передает издание Deadline.

Фильм будет посвящен периоду жизни писателя, который стал основой для его романа "Идиот". Сценарий будет написан по книге Эндрю Кауфмана "Жена игрока: правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского".

Режиссером проекта станет Михал Энглерт, сценаристом – Малгожата Шумовская. Оба известны по фильму "Снега больше не будет".

Отмечается, что роль Достоевского исполнит Джонни Флинн, жену писателя Анну Сниткину, в свою очередь, сыграет Эйми Лу Вуд.

Ранее сообщалось, что продюсерский центр Киностудии Горького при поддержке Минкультуры России снимет авантюрный исторический ромком с элементами фантастики. Съемки "Московской кассы невест" уже стартовали в столице.

История кинокартины рассказывает о будущем, в котором изобрели цифровой детектор лжи и машину времени. Аферист и ловелас Лаврик, которого исполняет Алексей Воробьев, был разоблачен и больше не может врать женщинам. Триллиардер Больцман, которого играет Егор Дружинин, предложил главному герою исправить ситуацию и отправиться в 1913 год, чтобы выкрасть из Московской кассы невест кубок Гименея.

