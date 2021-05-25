Песня победителей "Евровидения" вошла в топ-10 самых популярных треков мира

Фото: ТАСС/AP Photo/Peter Dejong
Песня группы Maneskin, победившей на "Евровидение-2021", вошла в топ-10 самых популярных песен мира. Об этом сообщает wiwibloggs.
Композиция Zitti E Buoni заняла девятое место в десятке мирового рейтинга музыкального сервиса Spotify. Всего ее прослушали более 3,9 миллиона раз.
При этом в топ-100 вошли и другие участники песенного конкурса. Французская исполнительница Барбара Пави, которая заняла второе место на конкурсе с песней Voila, находится на 44-м месте в рейтинге.
Финская рок-группа и их композиция Dark Side попала на 62-е место, а на 69-й строчке разместилась украинская группа Go_A с песней Shum.
Финал "Евровидения" состоялся 22 мая в Роттердаме. Участие в конкурсе приняли исполнители из 26 стран. Россия заняла девятое место.
Фронтмен одержавшей победу на "Евровидении" итальянской рок-группы Maneskin Давид Дамиано добровольно прошел тест на наркотики в связи со слухами, что он выступал на конкурсе под воздействием запрещенных веществ.
Результаты оказались отрицательными, следов запрещенных веществ в организме певца не обнаружили.
Солист победившей на "Евровидении" группы Maneskin сдал анализы на наркотики
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