Умер журналист и поэт Юрий Поройков

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Ушел из жизни журналист и поэт Юрий Поройков. Данную информацию РИА Новости подтвердил член Союза писателей РФ Виктор Гуминский.

"Да, я знаю его работы. Прискорбно, один за другим уходят такие замечательные русские люди, ученые, авторы", – отметил Гуминский.

Поройкову было 86 лет. По информации ряда СМИ, поэт скончался в своей квартире в Москве.

Юрий Поройков известен как автор стихов к песням "Помолчим" Эдиты Пьехи и "Моя планета" Ларисы Долиной. Кроме того, он является лауреатом Бунинской премии, кандидатом философских наук и заслуженным работником РСФСР.

