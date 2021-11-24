Настоятель храма в Санкт-Петербурге попросил Кехмана вернуть мощи и иконы из МХАТа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерей Александр Панихин направил письмо на имя гендиректора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана с просьбой вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, а также две иконы, которые были переданы театру для молитвенного поклонения по просьбе бывшего худрука Эдуарда Боякова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Просим вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, икону "Праздники Христовы" и икону святителя Димитрия Ростовского, переданные для молитвенного поклонения в МХАТ имени Горького по просьбе Э. В. Боякова", – говорится в письме.

Ранее Кехман в эксклюзивном телеканалу Москва 24 рассказал о молельной комнате, которую обнаружил, придя работать в театр.

"Когда я вошел в театр и увидел у персонажа Эдуарда (бывший худрук Эдуард Бояков. – Прим. ред.) в кабинете рабочем горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего, когда я обнаружил, что в театре есть комната, где хранятся, например, мощи, целая молельная комната", – отметил он.

Кехман заявил, что все будет возвращено после того, как руководство театра разберется, откуда и почему эти вещи там взялись.

