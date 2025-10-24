24 октября, 18:57Культура
Торжественное мероприятие к 95-летию военной подготовки пройдет в Губкинском университете
Фото: gubkin.ru
Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию начала военной подготовки в Губкинском университете и Дню народного единства, состоится во Дворце культуры "Губкинец" 30 октября, сообщили в пресс-службе организаторов события.
Как уточнили организаторы, в 15:00 запланировано построение личного состава военного учебного центра. В 16:00 в актовом зале ДК начнется праздничный концерт.
Мероприятие пройдет по адресу Ленинский проспект, дом 65, корпус 5.
