Москвичам рассказали, что посмотреть в театрах до конца октября

Московские театры готовятся к премьерным показам спектаклей, рассчитанных на зрителей всех возрастов. Жители и гости города смогут побывать на них до конца октября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Цветы для Элджернона. 30 лет спустя" в театре "Модерн"

Спектакль представит худрук театра Юрий Грымов. Постановка развивает известную историю о Чарли – молодом человеке с ментальными трудностями, который прошел экспериментальную операцию по улучшению интеллекта.

Режиссер уже обращался к роману Дэниела Киза в 2013 году, поставив спектакль в Российском академическом молодежном театре. Новая версия не просто повторяет сюжет классического произведения, а предлагает зрителям авторское видение дальнейшей судьбы героя. Создатели фантазируют, что могло бы произойти с Чарли спустя три десятилетия после событий оригинальной истории.

Визуальное решение спектакля передает атмосферу современного технологичного мира через специально разработанные световые эффекты и декорации. В актерском составе – Людмила Погорелова, Константин Конушкин, Алексей Багдасаров, Мария Кондратова и другие.

Увидеть спектакль можно будет 25 октября по адресу Спартаковская площадь, дом 9/1. Стать зрителями смогут москвичи и туристы старше 18 лет.

"Вождь краснокожих" в Детском театре эстрады"

Музыкальная комедия создана по знаменитому рассказу О. Генри. Постановка рассказывает историю двух авантюристов, Сэма и Билла, решивших похитить девятилетнего сына состоятельного гражданина с целью получения выкупа.

Однако их коварный план оборачивается неожиданными последствиями – юный пленник, провозгласивший себя Вождем Краснокожих, не только не стремится домой, но и с энтузиазмом включается в эту рискованную игру. Вместо того, чтобы страдать от плена, мальчик превращает жизнь своих похитителей в настоящее испытание на прочность.

Над спектаклем работал режиссер Олег Гончаров, а музыкальное сопровождение создал композитор Валентин Овсянников. Представление запланировано на 25 октября. Зрители старше 6 лет смогут посмотреть его по адресу Бауманская улица, дом 32, строение 1.

"Три поросенка. Ой" в Театре на Таганке

Спектакль основан на классической сказке в переводе Сергея Михалкова. Особенность постановки в том, что над ней работали его внучки – Анна и Надежда Михалковы, выступившие авторами идеи.

Режиссер Кирилл Вытоптов предложит зрителям свежий взгляд на знакомый сюжет и заставит задуматься, как труд и лень, смелость и страх формируют характер человека. Неожиданностью станет образ Волка, который выступит в роли рассказчика.

Художник Мария Трегубова создала для спектакля яркое оформление с большими куклами и красочными декорациями. Интерактивный формат позволит юным зрителям стать соучастниками действия, а взрослые оценят остроумные отсылки к современной культуре.

Спектакль будет проводиться 25 и 26 октября по адресу улица Земляной Вал, дом 76/21, строение 1.

"Кто убил Симон-Деманш" в театре "У Никитских ворот"

Показ детективной драмы состоится под руководством худрука театра Марка Розовского. Спектакль основан на реальных событиях из жизни драматурга Александра Сухово-Кобылина. История повествует о роковой любви философа к французской модистке Луизе Симон-Деманш, которую он пригласил в Россию. Их отношения оборвались трагически – девушка была убита, а главным подозреваемым стал сам Сухово-Кобылин.

Розовский определяет жанр постановки как "театральную фантазию", где главного героя будут судить не обычные следователи, а персонажи его собственных пьес. Кроме того, в истории найдут отражение и реальные документы.

Увидеть спектакль смогут зрители старше 16 лет. Постановки запланированы на 25 и 26 октября по адресу Большая Никитская улица, дом 23/14/9.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 и 4 ноября пройдет акция "Ночь искусств". В ее рамках запланировано около 350 мероприятий. Программа включает концерты, мастер-классы, кинопоказы, выставки и лекции, посвященные Дню народного единства, защитникам Родины и юбилеям деятелей культуры.