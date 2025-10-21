21 октября, 16:25Культура
В зале "Зарядье" покажут романтическую оперу Вагнера "Тангейзер"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров
На сцене зала "Зарядье" покажут оперу Рихарда Вагнера "Тангейзер", сообщили в пресс-службе организации.
Увидеть постановку, режиссером которой выступил Константин Балакин, можно будет 25 и 26 октября. В "Зарядье" рассказали, что "Тангейзер", как и многие произведения Вагнера, основана на средневековых легендах.
Опера прозвучит в исполнении Государственного академического русского хоры имени А. В. Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальным руководителем и главным дирижером стал Иван Рудин.
Комментируя постановку, Балакин рассказал, что на сцене использовано минимальное количество предметов, а атмосфера создана с помощью светового оформления.
"Поэтому мы соединяем сценическое пространство с залом, приглашая зрителей стать соучастниками событий оперы", – подчеркнул режиссер.
Кроме того, 2 ноября в Московском концертном зале "Зарядье" состоится концерт к 100-летию со дня рождения советского скрипача Юлиана Ситковецкого.
На сцену Большого зала выйдут венгерский скрипач Кристоф Барати и Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина. В память о Ситковецком они исполнят скрипичный концерт Яна Сибелиуса и концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.