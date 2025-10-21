В зале "Зарядье" покажут романтическую оперу Вагнера "Тангейзер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

На сцене зала "Зарядье" покажут оперу Рихарда Вагнера "Тангейзер", сообщили в пресс-службе организации.

Увидеть постановку, режиссером которой выступил Константин Балакин, можно будет 25 и 26 октября. В "Зарядье" рассказали, что "Тангейзер", как и многие произведения Вагнера, основана на средневековых легендах.

Опера прозвучит в исполнении Государственного академического русского хоры имени А. В. Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальным руководителем и главным дирижером стал Иван Рудин.

Комментируя постановку, Балакин рассказал, что на сцене использовано минимальное количество предметов, а атмосфера создана с помощью светового оформления.

"Поэтому мы соединяем сценическое пространство с залом, приглашая зрителей стать соучастниками событий оперы", – подчеркнул режиссер.

Кроме того, 2 ноября в Московском концертном зале "Зарядье" состоится концерт к 100-летию со дня рождения советского скрипача Юлиана Ситковецкого.

На сцену Большого зала выйдут венгерский скрипач Кристоф Барати и Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина. В память о Ситковецком они исполнят скрипичный концерт Яна Сибелиуса и концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.

