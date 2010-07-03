Представитель Гармаша опроверг информацию о госпитализации актера

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Представитель Сергея Гармаша опроверг информацию о его госпитализации.

"Все абсолютно нормально. Травма была, просто там был дождь проливной. Естественно, добрые люди сфотографировали. Он вышел опустить квиточек – шлагбаум в аэропорту – и поскользнулся. Сейчас он уже в Питере на съемках", – рассказал Москве 24 представитель актера Олег Будрин.

Ранее в популярных телеграм-каналах появились данные, что Гармаш разбил голову в ростовском аэропорту Платов. Артиста якобы госпитализировали в больницу Новочеркасска.

Сергей Леонидович Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. В 1984 году он окончил школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского театра "Современник". За время работы в театре Гармаш стал одним из его ведущих артистов. В 2009 году он дебютировал как театральный режиссер.

В кино Сергей Гармаш дебютировал в 1984 году в киноленте "Отряд". С тех пор он снялся более чем в 80 фильмах, среди которых "Кому на Руси жить", "Бесы", "Мастер и Маргарита", "Ворошиловский стрелок", "Стиляги". На телевидении он появился более чем в 15 сериалах, среди которых "Каменская", "Бригада", "Линии судьбы", "Гибель империи", "Доктор Живаго", "Девять месяцев".

В 2004 году актеру было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2006 году он стал народным артистом России.

