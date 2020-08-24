Роспотребнадзор отменил запрет на туристические экскурсии в музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор отменил запрет на прием туристско-экскурсионных групп в музеях и снова разрешил реализацию соглашений с туристическими компаниями, сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения в рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавируса внесены в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением министерства культуры.

Ранее сообщалось, что на экскурсиях в Москве действуют требования санитарной безопасности. При этом с 13 июля в числе прочего стало возможно проведение экскурсий как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей.

Санитарные требования и стандарты качества, введенные с учетом риска распространения коронавирусной инфекции, коснулись музеев, парков, объектов туристического интереса и гостиниц города.