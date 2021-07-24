Продюсер "Ласкового мая" Алексей Мускатин скончался на 60-м году жизни

Фото: ВКонтакте/Алексей Мускатин

Продюсер Алексей Мускатин, который работал с группами "Ласковый май" и "Мираж", умер на 60-м году жизни, сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.

"На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны... Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа Ласковый май. Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют", – говорится в посте.

Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, в числе которых "Руки вверх", "Ласковый май", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другие.

Ранее автор и исполнитель Геннадий Жаров скончался в возрасте 72 лет. О причинах смерти музыканта не сообщается.

