Начальник сборных команд России по хоккею с мячом скончался от COVID-19

Начальник сборных команд России по хоккею с мячом Владислав Спинка скончался от COVID-19 в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

"Коллектив Федерации хоккея с мячом России и тренерский штаб мужской национальной сборной страны скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Владислава Анатольевича. Сегодня мы потеряли не просто коллегу и профессионала, всю свою жизнь отдавшего русскому хоккею, но большого друга и незаменимого для многих человека", – говорится в сообщении.

Владислав Спинка родился в 1966 году. Выступал за команды из Красногорска, Свердловска и Казани на позиции вратаря. По окончании карьеры игрока работал администратором и менеджером в архангельском "Воднике", кемеровском "Кузбассе" и сборных командах России.