Путин и Собянин встретились с вдовой писателя Солженицына в новом Доме русского зарубежья

Фото: kremlin.ru

В Доме русского зарубежья Владимир Путин и Сергей Собянин встретились с вдовой писателя Александра Солженицына Наталией Солженицыной, 22 июля отметившей свой 80-летний юбилей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Также на встрече присутствовали полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и директор Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктор Москвин. Сначала глава государства и мэр Москвы вместе с вдовой писателя осмотрели постоянную экспозицию Музея русского зарубежья, затем состоялась беседа.

Путин поблагодарил Солженицыну за все, что она делает в рамках сохранения культурного и исторического наследия ее супруга и других видных деятелей прошлого. Российский лидер рассказал, что он оставил отзыв о посещении Музея русского зарубежья в специальной книге. По словам президента, там он написал, что российская эмиграция всегда неразрывно была связана с духовностью и внесла заметный вклад в жизнь страны.

"10 миллионов человек оказались за рубежами России, за границей России после распада Российской империи, после Первой мировой войны, а после распада Советского союза – 25 миллионов человек. Это же конкретные люди, это судьбы", – подчеркнул президент, добавив, что нельзя допустить повторения подобного, так как утраченное потом невозможно вернуть.

Ранее Собянин поздравил Солженицыну с 80-летием, отметив, что она много лет играла огромную роль в жизни мужа, а сегодня сохраняет его наследие и память о писателе.

Наталия Солженицына уже 45 лет является президентом Русского благотворительного фонда А. Солженицына, который стал соучредителем Дома русского зарубежья в Москве. От супругов Солженицыных в дар Дому перешли 750 уникальных материалов исторического значения, собранные парой в эмиграции.