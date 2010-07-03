Путин и Собянин встретились с вдовой писателя Солженицына в новом Доме русского зарубежья

17:35
Поделиться в социальных сетях:
Фото: kremlin.ru
В Доме русского зарубежья Владимир Путин и Сергей Собянин встретились с вдовой писателя Александра Солженицына Наталией Солженицыной, 22 июля отметившей свой 80-летний юбилей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Также на встрече присутствовали полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и директор Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктор Москвин. Сначала глава государства и мэр Москвы вместе с вдовой писателя осмотрели постоянную экспозицию Музея русского зарубежья, затем состоялась беседа.
Путин поблагодарил Солженицыну за все, что она делает в рамках сохранения культурного и исторического наследия ее супруга и других видных деятелей прошлого. Российский лидер рассказал, что он оставил отзыв о посещении Музея русского зарубежья в специальной книге. По словам президента, там он написал, что российская эмиграция всегда неразрывно была связана с духовностью и внесла заметный вклад в жизнь страны.
"10 миллионов человек оказались за рубежами России, за границей России после распада Российской империи, после Первой мировой войны, а после распада Советского союза – 25 миллионов человек. Это же конкретные люди, это судьбы", – подчеркнул президент, добавив, что нельзя допустить повторения подобного, так как утраченное потом невозможно вернуть.
Ранее Собянин поздравил Солженицыну с 80-летием, отметив, что она много лет играла огромную роль в жизни мужа, а сегодня сохраняет его наследие и память о писателе.
Наталия Солженицына уже 45 лет является президентом Русского благотворительного фонда А. Солженицына, который стал соучредителем Дома русского зарубежья в Москве. От супругов Солженицыных в дар Дому перешли 750 уникальных материалов исторического значения, собранные парой в эмиграции.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: