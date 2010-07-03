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12:33

Собянин поздравил вдову Александра Солженицына с 80-летием

мэр Москвы Сергей Собянин культура

12:33

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Сергей Собянин поздравил вдову писателя Александра Солженицына Наталию с 80-летием. Поздравление мэр опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня юбилей Наталии Солженицыной. Много лет она играла огромную роль в жизни мужа, Александра Исаевича, а сегодня сохраняет его наследие и память о писателе", – написал мэр.

Собянин назвал Наталию Солженицыну душой Дома русского зарубежья. Он пожелал ей здоровья и долгих лет жизни.

Дом русского зарубежья, названный в честь писателя Александра Солженицына, находится в Таганском районе на Нижней Радищевской улице. Деятельность музейного комплекса посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за рубежом.

11 декабря 2018 года, в день столетия со дня рождения Александра Солженицына, в Москве открыли памятник писателю. В церемонии участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент РФ назвал Солженицына выдающимся писателем, мыслителем, фронтовиком и истинным патриотом России.

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