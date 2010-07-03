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10:42

Экс-супруга Задорнова отсудила у Первого канала 3,75 млн рублей

суды

10:42

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Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Первая жена сатирика Михаила Задорнова отсудила у Первого канала 3,75 миллиона рублей. Решение в пользу Велты Задорновой принял Арбитражный суд Москвы.

В своем иске экс-супруга сатирика требовала компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?". По словам Задорновой, передачу "Умом Россию не поднять" Первый телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября прошлого года. Передачу "Кому на Руси жить?" показали в эфире 10 ноября 2017 года, а также 21 июля и 10 ноября 2018 года, заявила истица.

За каждый факт нарушения ее прав Велта Задорнова просила суд взыскать с Первого канала по 1,5 миллиона рублей. Общая сумма компенсаций в этом случае составила бы 7,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции удовлетворил ее иск наполовину. Если решение Арбитражного суда столицы не будет обжаловано, оно вступит в силу через месяц, передает РИА Новости.

Первый канал не признал исковые требования первой жены Задорнова. На заседании в апреле представитель телеканала просил суд прекратить производство в связи с неподведомственностью спора арбитражу. Юрист также настаивал на предоставлении материалов наследственного дела, утверждая, что наследницей авторских прав сатирика могла быть и его вторая жена Елена Бомбина. Однако суд отклонил оба ходатайства .

Писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. СМИ писали, что в его завещании авторские права разделены поровну между двумя бывшими супругами – Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной. В ноябре 2018 года открылась памятная доска имени Задорнова в Московском авиационном институте (МАИ), где он учился.

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суды

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