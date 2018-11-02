Мемориальную доску Михаилу Задорнову открыли в МАИ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Памятную доску выпускнику Московского авиационного института (МАИ) писателю-сатирику Михаилу Задорнову открыли на территории вуза.
"То, что мы открываем эту мемориальную доску в канун Дня народного единства - это символично. Он многое сделал для истинного духовного культурного единства нашей страны", - заявил на церемонии открытия доски министр культуры РФ Владимир Мединский, передает Агентство "Москва".
Бронзовую памятную доску изготовили скульпторы Денис Стритович и Тимур Юрченко по инициативе Российского военно-исторического общества. Имя писателя-сатирика увековечено на здании №2 "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки".
15 ноября 2017 года сатирика Михаила Задорнова похоронили в Латвии на кладбище Яундубулты. На похоронах были его родственники и близкие друзья.
Когда автомобиль выезжал с территории собора Александра Невского, где проходило отпевание, его окружили поклонники писателя. Они проводили артиста долгими аплодисментами.
Михаил Задорнов скончался 10 ноября в возрасте 69 лет после тяжелой и продолжительной болезни – он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Свою первую интермедию для других артистов Задорнов написал в 1975 году. Позже он начал выступать с собственными концертными программами. С начала 1990-х сатирик являлся участником юмористических телепередач "Аншлаг" и "Смехопанорама".
Задоронов также написал несколько пьес и выступил в роли режиссера и сценариста документально-исторических фильмов "Рюрик. Потерянная быль", "Вещий Олег. Обретенная быль" и "Аркаим – стоящий у солнца".
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