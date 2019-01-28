Бывшая супруга Михаила Задорнова подала иск к Первому каналу

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Бывшая супруга сатирика Михаила Задорнова Велта Задорнова подала иск о взыскании 4,5 миллиона рублей с Первого канала. Об этом сообщает Агентство "Москва", которое приводит определение Арбитражного суда Москвы.

Задорнова просит взыскать компенсацию за нарушение исключительного права правообладателя посредством сообщения в эфир и сообщения по кабелю аудиовизуального произведения "Умом Россию не понять" 21 июля и 10 ноября 2018 года.

За каждый факт нарушения она просила по 1,5 миллиона рублей. Общая сумма компенсации, на которую она рассчитывает, составляет 4,5 миллиона рублей.

Иск принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 22 февраля, оно состоится в 13:40 мск.

Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. В различных СМИ указывалось, что в его завещании авторские права разделены поровну между двумя бывшими супругами сатирика – Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной. В ноябре 2018 года открылась памятная доска имени Задорнова в Московском авиационном институте (МАИ), где он учился.