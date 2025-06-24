Умер армянский актер Гуж Манукян

Фото: фильм "Всадник, которого ждут"; режиссер – "Дмитрий Кесаянц"; производство – "Арменфильм"

Народный артист Армении, актер Гуж Манукян умер на 89-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Союз театральных деятелей республики.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", – сказано в сообщении.

Манукян родился в 1937 году. В 1958-м закончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института.

С 1967 года он играл в Ереванском академическом театре драмы имени Капланяна. Зрители также могут увидеть его более чем в 20 фильмах, среди них "Всадник, которого ждут" , "Звезда надежды", "Песнь прошедших дней" и другие.

