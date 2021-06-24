Детский культурный форум отменили из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минкультуры РФ отменило Детский культурный форум, который должен был впервые пройти в Москве. Решение приняли из-за сложной эпидемической обстановки, сообщает ТАСС.

"В целях защиты здоровья граждан Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отмене Детского культурного форума", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие должно было состояться в августе. Планировалось, что в нем примут участие порядка двух тысяч детей из РФ и стран СНГ.

Задачей форума значилось открыть новые таланты, развить международное культурное сотрудничество и оказать поддержку родителям и учителям в воспитании одаренных детей.