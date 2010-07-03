Большой театр изменит схему продажи билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Большой театр сократит объем бронированных билетов и изменит схему их продажи по рекомендациям Счетной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Счетной палате, с 1 сентября Большой театр сократит бронь билетов на 30,3% и направит их в продажу. По словам гендиректора ГАБТ Владимира Урина, благодаря этому в первый день предварительной продажи билетов будет на 100 штук больше – то есть 960.

"Большой театр услышал, а самое главное – учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан", – прокомментировал решение руководства театра аудитор Михаил Мень. Он пояснил, что ГАБТ является главным распорядителем бюджетных средств, поэтому каждый год Счетная палата проверяет его деятельность. "У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию", – добавил аудитор.

Контрольное ведомство выявило недостатки механизма продажи билетов в Большой театр во время проверки исполнения бюджета в 2018 году. Выяснилось, что в первую волну продаж поступают билеты на менее востребованные места. Приобрести их можно только по паспорту, а потому перепродать невозможно. Тем временем самые лучшие места – более 1/3 всех билетов Исторической сцены – остаются под бронью.

Ранее в Госдуме предложили сделать билеты в театр невозвратными менее чем за три дня до спектакля. В новой версии законопроекта о порядке продажи и возврата билетов вводится следующая схема. При возврате билета более чем за десять дней до мероприятия обратно можно получить всю сумму. За пять дней вернуть можно 50% от стоимости билетов, а за три–четыре дня – всего 30%.