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16:00

Летние "Кремлевские сезоны" возвращаются в столицу

культура театр

16:00

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Фото: Лидия Самсоненко/предоставлено организаторами

Одним из самых ярких событий этого лета станет проведение летних "Кремлевских сезонов" в Государственном Кремлевском Дворце.

Ставшие уже традиционными, "сезоны" в этом году включают в себя еще больше спектаклей, среди которых не только уже любимые многими спектакли, но и те, которые встречаются в репертуаре достаточно редко. Не обойдется и без постановок, премьера которых состоялась в прошлом году и которые только начинают завоевывать сердца зрителей.

С 9 июня по 7 июля москвичи и гости столицы смогут увидеть 11 лучших постановок театра "Кремлевский балет". Летний репертуар 2019 года поистине уникальный и разнообразный, ценители балета смогут насладиться такими редкими спектаклями, как "Руслан и Людмила", "Спящая Красавица", "Корсар", "Жизель" и "Тысяча и одна ночь". Для любителей классики, а также тех, кто только начинает свое знакомство с балетом, мы включили в летнюю программу легендарные и всеми любимые спектакли "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Маленьким ценителям искусства будет интересно посмотреть спектакли "Аленький цветочек" и "Чиполлино" – любимые истории о дружбе и взаимовыручке. Богатые декорации, яркие костюмы и не только понравятся и детям, и взрослым.

Минимальная стоимость билетов – от 600 рублей. Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

Расписание доступно по ссылке.

культура театр

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