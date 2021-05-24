Названы лауреаты премии Billboard Music Awards

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В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards, которую издание каждый год вручает артистам за достижения в сфере музыки. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Стало известно, что триумфатором этого года стал канадский певец The Weeknd. Исполнитель хитов Blinding lights, After hours получил 10 золотых микрофонов, в том числе в основных категориях "Лучший исполнитель", "Лучший исполнитель среди мужчин" и "Лучший в рейтинге Hot 100".

Вторым по количеству наград стал рэпер Pop Smoke, которого посмертно отметили в пяти номинациях. Музыканта убили в феврале минувшего года, награды за него получили брат Обаси Джексон и мама Одри.

По четыре награды получили участники южнокорейской группы BTS и пуэрто-риканский певец Бенито Окасио, более известный как Bad Bunny.

Кроме того, обладателями специальных премий стали рэпер Drake ("Артист десятилетия") и певица Pink, которая получила награду в номинации "Икона".

Ранее сообщалось, что премия "Оскар" начала терять свою популярность. В этом году церемонию вручения посмотрели в 2 раза меньше людей, чем в предыдущем, – всего около 10 миллионов зрителей. В 2019 году их было почти 30 миллионов.

Предполагают, что всему виной пандемия коронавируса. Из-за ограничений организаторам пришлось провести церемонию в более скромном формате.