Фото: depositphotos/Khakimullin

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в 2025 году впервые пройдет в Казани. Об этом рассказал продюсер, композитор, организатор и председатель жюри конкурса Игорь Крутой, передает ТАСС.

Музыкальное мероприятие состоится с 21 по 26 августа во временном павильоне, который появится рядом с центром семьи "Казан". Мэр Казани Ильсур Метшин рассчитывает, что город "придаст особый шарм "Новой волне", подарит ей новые яркие оттенки, свою любовь и энергию".

Прием заявок на конкурс продлен до 15 мая, добавили в пресс-службе мэрии Казани. Участие в "Новой волне" в том числе примут Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Anna Asti, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие.

Конкурс проводится с 2002 года. Площадками в разные годы были Юрмала и Сириус.

Ранее VK Fest объявил первых 70 артистов, которые выступят летом 2025 года. Впервые на сцену фестиваля выйдут Zoloto, Юлия Савичева, Элли на маковом поле, NEMIGA, Lida, BEARWOLF, Whole Lotta Swag и Marytale. Хедлайнером в Казани и Челябинске станет Баста. Завершится VK Fest 2025 в Москве, 19 и 20 июля.

В 2024 году VK Fest собрал в "Лужниках" более 100 инфлюенсеров. Хедлайнерами стали Влад А4, корейская k-pop-группа W24 и "Импровизаторы" Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.