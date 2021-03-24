Организаторы выставки Body Worlds прокомментировали сообщение о проверке СК

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Анатомическая выставка Body Worlds доктора Гюнтера фон Хагенса проходит в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.

"Выставка работает в прежнем режиме", – сообщили организаторы.

Как отмечается, основной целью проведения выставки является предоставление возможности посетителям изучить основы строения человеческого тела в научных и просветительских целях, а также узнать об анатомических и физиологических особенностях организма.

Организаторы выставки подчеркнули, что в Сети распространяют о выставке сведения, не соответствующие действительности.

"В частности, в негативном свете упоминаются экспонаты, не являющиеся предметом этой выставки, приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия", – пояснили организаторы.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке человеческих тел Body Worlds в столице. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, следователи проведут проверку в отношении организаторов экспозиции.

До этого партия "Коммунисты России" призвала запретить работу Body Worlds. Там посчитали, что выставка может пошатнуть психику человека, поэтому подобные экспозиции следует выставлять в узкоспециализированных учреждениях.

Зампредседателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе добавил, что человеческое тело нельзя делать объектом унижения в любых целях, но РПЦ не будет вмешиваться в работу выставки.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что в познавательном плане экспозиция несет полезную информацию.

Анатомическая выставка BODY WORLDS открылась на ВДНХ Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 33

Body Worlds начала свою работу в 1995 году в Токио. Там она была впервые представлена ее авторами – докторами Гюнтером фон Хагенсом и Анжелиной Уолли. За это время выставку посетили более 51 миллиона человек в 35 странах мира.

Экспозиция состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить рельеф тканей.