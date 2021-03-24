Организаторы выставки Body Worlds прокомментировали сообщение о проверке СК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Анатомическая выставка Body Worlds доктора Гюнтера фон Хагенса проходит в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.
"Выставка работает в прежнем режиме", – сообщили организаторы.
Как отмечается, основной целью проведения выставки является предоставление возможности посетителям изучить основы строения человеческого тела в научных и просветительских целях, а также узнать об анатомических и физиологических особенностях организма.
Организаторы выставки подчеркнули, что в Сети распространяют о выставке сведения, не соответствующие действительности.
"В частности, в негативном свете упоминаются экспонаты, не являющиеся предметом этой выставки, приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия", – пояснили организаторы.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке человеческих тел Body Worlds в столице. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, следователи проведут проверку в отношении организаторов экспозиции.
До этого партия "Коммунисты России" призвала запретить работу Body Worlds. Там посчитали, что выставка может пошатнуть психику человека, поэтому подобные экспозиции следует выставлять в узкоспециализированных учреждениях.
Зампредседателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе добавил, что человеческое тело нельзя делать объектом унижения в любых целях, но РПЦ не будет вмешиваться в работу выставки.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что в познавательном плане экспозиция несет полезную информацию.
Анатомическая выставка BODY WORLDS открылась на ВДНХ
Body Worlds начала свою работу в 1995 году в Токио. Там она была впервые представлена ее авторами – докторами Гюнтером фон Хагенсом и Анжелиной Уолли. За это время выставку посетили более 51 миллиона человек в 35 странах мира.
Экспозиция состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить рельеф тканей.
Москвичам показали экспонаты анатомической выставки Body Worlds
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: