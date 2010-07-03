Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:06

MusicAeterna под управлением Курентзиса представят "Реквием" Верди

культура

10:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Виктор Васильев

Оркестр и хор musicAeterna Пермского театра оперы и балета представят новую программу. Оркестр под управлением Теодора Курентзиса исполнит "Реквием" Джузеппе Верди.

Послушать знаменитую партитуру можно будет не только в Перми, но также в Москве и Европе. В партии сопрано на сцену выйдет солистка Пермской оперы Зарина Абаева. На остальные партии приглашены европейские певцы, сотрудничающие с крупнейшими оперными театрами мира: Эрмине Мэй (меццо-сопрано), Рене Барбера (тенор) и Тарек Назми (бас).

На сцену выйдут 80 артистов хора и 100 музыкантов оркестра. Они будут использовать инструменты, характерные для эпохи позднего романтизма: чимбассо, деревянные флейты, ударные с особыми палочками.

В столице "Реквием" представят 24 марта. Генеральным спонсором мероприятия выступит банк ВТБ. Концерты пройдут также в Париже, Вене, Женеве, Экс-ан-Провансе, Афинах, в Кельне и Гамбурге. Причем в последних двух городах выступление пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны", инициированного правительством РФ и министерством культуры. В этом году "Русские сезоны" принимает Германия.

Завершится тур в Милане. Пермский оркестр исполнит "Реквием" в соборе Святого Марка, где 22 мая 1874 года состоялась его премьера под управлением автора. Состоится концерт 12 апреля, а транслировать его будет французский музыкальный телеканал Mezzo и немецкий музыкальный онлайн-канал takt1.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика