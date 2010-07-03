MusicAeterna под управлением Курентзиса представят "Реквием" Верди

Фото: ТАСС/Виктор Васильев

Оркестр и хор musicAeterna Пермского театра оперы и балета представят новую программу. Оркестр под управлением Теодора Курентзиса исполнит "Реквием" Джузеппе Верди.

Послушать знаменитую партитуру можно будет не только в Перми, но также в Москве и Европе. В партии сопрано на сцену выйдет солистка Пермской оперы Зарина Абаева. На остальные партии приглашены европейские певцы, сотрудничающие с крупнейшими оперными театрами мира: Эрмине Мэй (меццо-сопрано), Рене Барбера (тенор) и Тарек Назми (бас).

На сцену выйдут 80 артистов хора и 100 музыкантов оркестра. Они будут использовать инструменты, характерные для эпохи позднего романтизма: чимбассо, деревянные флейты, ударные с особыми палочками.

В столице "Реквием" представят 24 марта. Генеральным спонсором мероприятия выступит банк ВТБ. Концерты пройдут также в Париже, Вене, Женеве, Экс-ан-Провансе, Афинах, в Кельне и Гамбурге. Причем в последних двух городах выступление пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны", инициированного правительством РФ и министерством культуры. В этом году "Русские сезоны" принимает Германия.

Завершится тур в Милане. Пермский оркестр исполнит "Реквием" в соборе Святого Марка, где 22 мая 1874 года состоялась его премьера под управлением автора. Состоится концерт 12 апреля, а транслировать его будет французский музыкальный телеканал Mezzo и немецкий музыкальный онлайн-канал takt1.