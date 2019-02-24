Фестиваль Мстислава Ростроповича соберет музыкантов со всего мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участниками Международного музыкального фестиваля Мстислава Ростроповича, который пройдет в Москве с 27 марта по 3 апреля, станут музыканты со всего мира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Концерты юбилейного десятого фестиваля состоятся в Большом зале консерватории, Концертном зале имени Чайковского и Концертном зале "Зарядье". Торжественное открытие приурочено ко дню рождения Мстислава Ростроповича.

В первый день фестиваля в Большом зале консерватории прозвучат Увертюра к опере "Эврианта" фон Вебера, Симфония № 9 "Из Нового Света" Дворжака и Концерт для виолончели с оркестром Шумана.

В программу запланированных мероприятий также вошли выступления артистов Симфонического оркестра Teatro Real, итальянской скрипачки Летисии Морено и оркестра Национальной Академии Санта Чечилия.

Помимо этого, 31 марта прозвучит Симфония Густава Малера № 9. А в начале апреля москвичи смогут услышать оркестр "Йокогама симфониетта" под управлением Казуки Ямады. В качестве солиста выступит Нобуюки Цудзии. Это незрячий от рождения японский пианист и композитор, завоевавший Золотую медаль на XIII Конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в Техасе.

В рамках фестиваля в фойе Большого зала консерватории также пройдет выставка о жизни и творчестве Мстислава Ростроповича.