От Пугачевой до Bon Jovi: главные концерты весны

Этой весной нас ждут гастроли легендарных Bon Jovi, визит американского рэпера ASAP Rocky – большого любителя повязывать на голову разноцветные косыночки, а также юбилейный вечер Аллы Пугачевой в Кремле.

ASAP Rocky

Жанр – хип-хоп

30-летний рэп-артист из Нью-Йорка Раким Мэйрс, знакомый народу как ASAP Rocky, с прошлой осени, на радость российским фанатам, стал появляться в общественных местах в образе бабушки – с разноцветным платком на голове (причина на самом деле вполне банальная – артист поранился и чтобы скрыть шрамы, повязал косынку). Поэтому весенний визит музыканта в нашу страну – скорее закономерность. ASAP Rocky презентует прошлогоднюю экспериментальную пластинку с соответствующим названием – Testing.

ARENA by Soho Family

Кутузовский проспект, 36, строение 11

2 марта, 23:00

Билеты – от 12 000 рублей

Starcardigan

Жанр – электропоп

В конце 2010-х в России можно найти немало групп, создающих электропоп, но по-настоящему интересных – раз, два и обчелся. Среди них – проект из Владивостока Starcardigan. Одна из любимых групп Ильи Лагутенко, записывающая умную, меланхоличную и при этом очень сочную синтезаторную музыку, регулярно выступает на крупнейших опен-эйрах Китая и Южной Кореи, а вот в Москве – не так часто, как этого хочется. На мартовском концерте приморские артисты презентуют последний альбом Aragwi и в обязательном порядке исполнят свою версию "кармэновского" хита "Лондон, гудбай!" – один из лучших поп-каверов 2019 года.

Powerhouse

Гончарная, 7/4

3 марта, 21:00

Билеты – 400 рублей



The Orb

Жанр – эмбиент-хаус

Одна из самых важных электронных команд мира, стоящая у истоков направления эмбиент, в прошлом году отметила свое тридцатилетие. Весной 1994-го The Orb выступали в Москве в рамках фестиваля "Бритроника" (к сожалению, 25 лет назад их визит не вызвал широкого резонанса), а весной 2019-го проект везет программу из главных хитов и композиций с последнего альбома No Sounds Are Out of Bounds.

"Агломерат"

Костомаровский переулок, 3

22 марта, 20:00

Билеты от 1700 рублей

Tommy Cash

Жанр – хип-хоп

27-летний рэпер из Таллина Томас Таммеметс, выступающий под псевдонимом Tommy Cash, – самый популярный прибалтийский музыкант 2010-х. Он дает интервью ведущим музыкальным изданиям мира, билетов на его концерты в Европе не достать, а среди фанатов Томаса – как британская певица Charli XCX, так и россияне Little Big (Таммеметс, кстати, прекрасно говорит на русском). Если мы вас заинтриговали, предупреждаем: творчество Tommy Cash можно оценить только если вам не чужда самоирония.

"Главклуб Green Concert"

Орджоникидзе, 11

27 марта, 20:00

Билеты – от 1300 рублей

Алла Пугачева

Жанр – поп

Алла Борисовна, которая в апреле отмечает круглую дату, время от времени появляется на юбилейных мероприятиях, но полноценных концертов не дает вот уже много лет. Никто не знает, когда Примадонна презентует собственную шоу-программу в следующий раз, поэтому, если вам удалось купить билет на юбилейный вечер по адекватной цене (а они, насколько нам известно, закончились еще в конце декабря), возможно, вы услышите новые версии очень хороших советских песен: "Как тревожен этот путь", "Отражение в воде", "Белая дверь".

Государственный Кремлевский дворец

17 апреля, 19:00

Билетов нет

Peter Bjorn and John

Жанр – инди-поп

В конце 2000-х одним из самых популярных рингтонов у хипстеров (да и не только у хипстеров) была "свистелка" шведского трио Peter Bjorn and John под названием Young Folks – ненавязчивая песенка о том, что нужно оставаться самим собой и не следовать моде. С того времени утекло немало воды, но Петер Морен, Бьорн Иттлинг и Йон Эрикссон никуда не делись и продолжают создавать в общем-то хороший инди-поп – для себя и для других артистов (Иттлтнг, например, написал мегахит для Люкке Ли I Follow Rivers). В конце марта Peter Bjorn and John презентуют московской публике прошлогоднюю пластинку Darker Days и, естественно, исполнят Young Folks.

"Известия Hall"

Пушкинская площадь, 5

29 марта, 20:00

Билеты – от 2000 рублей

Джорджо Мородер

Жанр – электро, диско

Маэстро Мородер – самый влиятельный электронный артист ХХ столетия, обладатель четырех "Грэмми" и трех "Оскаров" (включая награду за саундтрек к "Полуночному экспрессу"). 78-летний создатель мегахитов Донны Саммер и Blondie и человек, которому в 2010-х посвящает музыку Daft Punk (их трек Giorgio by Moroder был записан, что интересно, при участии самого итальянца), впервые приедет в Москву, чтобы провести крупномасштабную "дискотеку 80-х" в стенах "Крокус Сити Холла". На нее стоит пойти хотя бы для того, чтобы было что рассказать внукам, которые, не сомневайтесь, будут слушать I Feel Love и в середине ХХI века.

"Крокус Сити Холл"

Красногорск, Международная улица, 20

13 мая, в 20:00

Билеты – от 3000 рублей

Bon Jovi

Жанр – хард-рок

Летом 1989 года на стадионе "Лужники" прошел международный рок-фестиваль Moscow Music Peace Festival, в рамках которого выступила тогда еще относительно молодая и перспективная американская хард-рок-команда Bon Jovi. Тридцать лет спустя проект Джона Бон Джови – одна из самых уважаемых рок-групп планеты – возвращается в Москву с программой хитов в рамках европейского турне. Концерт, что примечательно, состоится в Лужниках!

БСА "Лужники"

Лужники, 24

31 мая, 19:00

Билеты – от 6000 рублей