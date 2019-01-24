Новая мультимедийная экспозиция открылась в "Доме Высоцкого на Таганке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новая экспозиция открылась в центре-музее "Дом Высоцкого на Таганке" 24 января.

"Сегодня у нас очень важное событие, мы подводим итоги года 80-летия Владимира Высоцкого, и старт году был дан здесь, в стенах музея", – заявил на церемонии глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил, что при создании экспозиции использовали все новейшие достижения в музейном деле, "связанные с возможностью интерактивного погружения в эпоху". Кроме того, теперь в музее представлено более 400 песен Высоцкого, которые можно послушать, добавил руководитель ведомства.

По его словам, на создание экспозиции, которая примет первых посетителей 25 января, было выделено около 70 миллионов рублей. "Все те задумки, которые были, позволили расширить экспозиционную площадь музея в два раза – сейчас это больше 500 квадратных метров, которые показывают все, что есть", – цитирует Кибовского Агентство "Москва". В частности, был модернизирован и технически оснащен концертный зал музея.

Посетители увидят более 650 предметов из числа личных вещей Высоцкого. Некоторые из них прежде ни разу не выставлялись. В их числе – гитары, мемориальные предметы из коллекции Марины Влади, работы художника-карикатуриста Михаила Златковского, иконы. Кроме того, гостям музея теперь доступны в интерактивном режиме многочисленные аудио-, фото- и видеозаписи. Это художественные и документальные фильмы, записи спектаклей и песен.

Реэкспозиция в Доме-музее Высоцкого стартовала в феврале прошлого года. Ее решили приурочить к 80-летнему юбилею Высоцкого.

25 января в столице пройдут мероприятия в рамках проекта "Высоцкий у Никитских ворот". В театре "У Никитских ворот" покажут "Роман о девочках" в постановке Марка Розовского и юбилейную фотовыставку "Владимир Высоцкий. Страницы жизни". Еще одну выставку подготовил Дом-музей Высоцкого. Она посвящена спектаклю "Роман о девочках", которому в этом году исполняется 30 лет.