Музей Высоцкого закроется на реконструкцию

Фото: портал Москва 24
Государственный культурный центр-музей Высоцкого в столице приостановит работу с 1 февраля.
Как рассказал сын поэта, директор музея Никита Высоцкий, в помещении будут создавать новую экспозицию, передает ТАСС.
Работы планируется завершить к лету. В музее расширят выставочное пространство, а также будут использовать новые технологии в экспозиции. Как отметил директор, столичное правительство и департамент культуры выделили крупную сумму на развитие площадки.
80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого в столице отметят 25 января. К юбилею артиста приурочен ряд торжественных мероприятий.
Заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий написал и исполнил более 600 песен. Ему принадлежат композиции "Баллада о борьбе", "Песня о друге", "Большой Каретный", "Кони привередливые". Он играл в театре и снимался в кино. Высоцкий снялся в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища".
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