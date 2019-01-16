Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:49

Выставки и спектакль подготовили в Москве к юбилею Высоцкого

культура театр

10:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Фотохроника ТАСС/Сергей Метелица

В столице пройдут мероприятия в рамках проекта "Высоцкий у Никитских ворот", который приурочен к 80-летию поэта. В акции примут участие театр "У Никитских ворот" и Дом-музей Высоцкого, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

25 января в театре "У Никитских ворот" покажут "Роман о девочках" в постановке Марка Розовского. В этом году спектаклю исполняется 30 лет. Он известен как первая и пока единственная в столице сценическая версия прозы Высоцкого. Помимо этого, в театре откроют юбилейную фотовыставку "Владимир Высоцкий. Страницы жизни". На ней посетителям представят около 100 снимков.

Еще одну выставку подготовил к юбилею поэта Дом-музей Высоцкого. Она посвящена спектаклю "Роман о девочках". В музее гостям также покажут фильм "Страсти по Владимиру". Марк Розовский снял эту картину в 1990 году по своей пьесе "Концерт Высоцкого в НИИ". Отмечается, что 25 января Дом-музей поэта впервые примет посетителей после реэкспозиции.

Заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий написал и исполнил более 600 песен. Ему принадлежат композиции "Баллада о борьбе", "Песня о друге", "Большой Каретный", "Кони привередливые". Он играл в театре и снимался в кино. Высоцкий снялся в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища".

культура театр

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика