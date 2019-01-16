Выставки и спектакль подготовили в Москве к юбилею Высоцкого

Фото: Фотохроника ТАСС/Сергей Метелица

В столице пройдут мероприятия в рамках проекта "Высоцкий у Никитских ворот", который приурочен к 80-летию поэта. В акции примут участие театр "У Никитских ворот" и Дом-музей Высоцкого, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

25 января в театре "У Никитских ворот" покажут "Роман о девочках" в постановке Марка Розовского. В этом году спектаклю исполняется 30 лет. Он известен как первая и пока единственная в столице сценическая версия прозы Высоцкого. Помимо этого, в театре откроют юбилейную фотовыставку "Владимир Высоцкий. Страницы жизни". На ней посетителям представят около 100 снимков.

Еще одну выставку подготовил к юбилею поэта Дом-музей Высоцкого. Она посвящена спектаклю "Роман о девочках". В музее гостям также покажут фильм "Страсти по Владимиру". Марк Розовский снял эту картину в 1990 году по своей пьесе "Концерт Высоцкого в НИИ". Отмечается, что 25 января Дом-музей поэта впервые примет посетителей после реэкспозиции.

Заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий написал и исполнил более 600 песен. Ему принадлежат композиции "Баллада о борьбе", "Песня о друге", "Большой Каретный", "Кони привередливые". Он играл в театре и снимался в кино. Высоцкий снялся в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища".