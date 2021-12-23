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Американский актер Джеймс Франко признал, что имел половые связи со студентками, когда преподавал в школе актерского мастерства. При этом в интервью радиокомпании SiriusXM он добавил, что это было неправильным решением.

Франко думал, если связь происходит по обоюдному согласию, то все нормально.

"Я не спал ни с кем в этом конкретном классе (уроки "постельных сцен"), но в ходе моего преподавания я спал со студентками, это было неправильно", – подчеркнул актер.

При этом он рассказал, что школа создавалась не для связи со студентками. Он также отметил, что название урока "постельных сцен" было провокационным. Франко сказал, что на занятиях молодых актеров учили исполнять роли в рамках романтических отношений между героями.

Франко обвинили в сексуальных домогательствах в 2019 году. Тогда в суд обратились две ученицы школы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал. Женщины заявили, что на курсах их склонили к участию в прослушиваниях и киносъемках сексуального характера. Взамен им обещали роли в кинокартинах, съемки которых так и не начались.

