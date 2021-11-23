Игорь Крутой заявил, что время больших хитов прошло

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Время хитов, которые будет популярны через 20–30 лет, уже прошло. Современные исполнители и песни быстро вспыхивают и так же стремительно гаснут, заявил композитор Игорь Крутой.

"Не только у нас – на Западе тоже так. Сейчас такое время. Поэтому утверждать, что через 20–30 лет какие-то песни с премии станут популярными, я не берусь", – цитирует Крутого РИА Новости.

С композитором согласился и гендиректор ГПМ "Радио" Юрий Костин. По его словам, современные песни живут от месяца до полугода.

"Надеюсь, что появятся какие-то новые "Битлы"! Возможно, премия ("Виктория". – Прим. ред.) этому поспособствует", – заключил Костин.

Ранее сообщалось, что участники южнокорейской группы BTS стали лауреатами в номинациях "Артисты года", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая поп-песня" музыкальной премии American Music Awards.

Музыканты обогнали таких звезд, как Ариана Гранде, Дрейк и Тейлор Свифт. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе.

