Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии MTV

Фото: Ian West/PA/ТАСС
Певец Макс Барских победил в номинации "Лучший артист по версии MTV Россия" музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021.
"Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа!" – написал артист на своей странице в Instagram.
Барских также отметил важность этой победы для него в момент, когда он ищет новое звучание и создает "кардинально новую музыку". Певец напомнил, что для него это не первая победа на MTV: в 2010 году он взял награду как лучший украинский исполнитель.
В соцсетях артиста поздравили поклонники и коллеги, в частности DJ Smash и режиссер Алан Бадоев.
В данной номинации за приз также боролись такие исполнители, как Муся Тотибадзе, Imanbek, Мари Краймбрери и Slava Marlow.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого россияне назвали своих любимых исполнителей. Так, самым популярным певцом страны за 2021 год стал Олег Газманов, а самой востребованной певицей – Полина Гагарина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: