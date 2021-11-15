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Культура

16:25

Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии MTV

культура

Фото: Ian West/PA/ТАСС

Певец Макс Барских победил в номинации "Лучший артист по версии MTV Россия" музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021.

"Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа!" – написал артист на своей странице в Instagram.

Барских также отметил важность этой победы для него в момент, когда он ищет новое звучание и создает "кардинально новую музыку". Певец напомнил, что для него это не первая победа на MTV: в 2010 году он взял награду как лучший украинский исполнитель.

В соцсетях артиста поздравили поклонники и коллеги, в частности DJ Smash и режиссер Алан Бадоев.

В данной номинации за приз также боролись такие исполнители, как Муся Тотибадзе, Imanbek, Мари Краймбрери и Slava Marlow.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого россияне назвали своих любимых исполнителей. Так, самым популярным певцом страны за 2021 год стал Олег Газманов, а самой востребованной певицей – Полина Гагарина.

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