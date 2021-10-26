Газманова и Гагарину назвали лучшими исполнителями года

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о самых популярных музыкальных исполнителях страны, передает РИА Новости.

В опросе, который проводился в формате телефонного интервью, приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Участники исследования назвали самым популярным певцом страны за 2021 год Олега Газманова. Этот ответ озвучили 19% респондентов. Второе и третье места заняли Баста и Григорий Лепс соответственно.

Среди певиц лидерство забрала Полина Гагарина с результатом 17% голосов опрошенных. Также в топ-3 вошли Пелагея и Елена Ваенга.

Ранее заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к повышенному вниманию к песне "3 сентября". По словам исполнителя, ему нравится внимание слушателей, а композиция не надоела.