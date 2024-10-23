Мастер-классы и выступления уличных артистов пройдут в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гости кинопарка "Москино" в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, смогут посетить ряд мероприятий, включая различные мастер-классы по стринг-арту, созданию кинохлопушки и аквагриму. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Техника создания картин при помощи нитей называется стринг-арт. На мастер-классах горожане узнают, как подготовить материалы, натянуть нити и создать украшение.

В ходе создания собственной кинохлопушки москвичам и гостям столицы расскажут не только о материалах для ее создания, но и покажут, для чего нужен этот инструмент в кино. Кроме создания аквагрима, горожан ждут занятия по актерскому мастерству, танцам и вокалу "Пой как звезда!".



При этом 26 октября в "Театре Гонзаги" запланирована выставка работ от художников по свету. В этот же день, а также 27-го числа в 12:00, 14:00 и 16:00 гости увидят художественную анимацию с песком, а в 13:00 и 15:00 – световое шоу. В 17:00 ожидается встреча с художником-постановщиком кинопарка Сергеем Февралевым.

В будущие выходные, 26 октября, впервые в кинотеатре "Москино кинопарк" покажут балет Бориса Эйфмана "Эффект Пигмалиона" в рамках программы "Театр в кино". Стоимость билета составит 500 рублей. Здесь же можно будет увидеть художественные фильмы "Огниво", "Руки вверх!" и "Анора".

Для любителей музыкальных анимационных программ в парке вновь состоится "Музыкальный фоточек", где гости будут показывать эмоцию в момент их фотографирования. На центральной площади кинопарка пройдет фестиваль "Арт. Фото. Кино", доступный по билетам. Там проведут мастер-классы по граффити, выставки, маркет и многое другое.

В это же время перед Музеем техники Вадима Задорожного представят экспозицию военной техники, включая бронемашины десанта и пехоты: БМД-1, БТР-60, БТР-70, Урал-375, ГАЗ-66 и БТР-60. Уличные музыканты будут радовать посетителей площадки "Городской дворик", ковбойская вечеринка состоится на площадке "Ковбойский городок", а в "Питерском баре" можно будет окунуться в съемочный процесс по мотивам фильма "Три мушкетера".

Кроме этого, гости "Москино" могут посетить Древнюю Русь, партизанскую деревню в Белоруссии времен Великой Отечественной войны, а также Берлин 1945 года. Так, одной из самых востребованных у кинопроизводителей и гостей кинопарка является площадка "Витебский вокзал", которая повторяет знаменитый вокзал в Санкт-Петербурге.

