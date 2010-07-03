Москвичей пригласили на бесплатные показы 10 лент эпохи перестройки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичей пригласили на бесплатные показы 10 фильмов эпохи перестройки, которые пройдут с 1 октября по 6 ноября в кинотеатрах сети "Москино", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Среди них такие резонансные работы, как "Меня зовут Арлекино", "Игра с неизвестным", и малоизвестные – "Обвиняется свадьба", "Сиз ким сиз?" и другие. Картины для программы под названием "Синематека: в тихом омуте" выбирали кинокритики", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в новом цикле показов "Синематеки" зрителям покажут ленты из стран Прибалтики, Грузии, Таджикистана и других бывших советских республик.
Фильмы из архива "Москино" покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах "Звезда", "Факел" и "Юность".
Ранее руководитель департамента культуры Александр Кибовский рассказал о планах создать в столице полигон кинодекораций. Он отметил, что, например, для фильма "Последний богатырь – 2" на севере города построили огромную декорацию, но после завершения съемок ее придется снести, "зарывая удивительные возможности".
По словам главы департамента, площадка избавила бы кинематографистов от необходимости демонтажа и лишних расходов. Более того, впоследствии она может превратиться в "интереснейший кинопарк со всей инфраструктурой", считает Кибовский.
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