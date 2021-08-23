Эми Уайнхаус вернется на сцену в виде голограммы

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Поклонники Эми Уайнхаус спустя 10 лет снова увидят певицу на сцене, но в виде голограммы. Семья после смерти звезды одобрила тур с виртуальным образом певицы. Однако фанаты долгое время были против, поэтому планы на этот счет отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает радио КП.

Компания, специализирующаяся на голографической технологии, заявила, что готова показать виртуальный образ Эми Уайнхаус.

Эми Уайнхаус – одна из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов. Она внесла значительный вклад в популяризацию соул-музыки. Кроме того, благодаря запоминающемуся стилю в одежде стала музой для Карла Лагерфельда и других модельеров.

Певица страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Уайнхаус скончалась в 2011 году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. Ей было 27 лет.

Ранее американская певица и актриса Барбра Стрейзанд вошла в историю хит-парада Billboard 200. Она единственная женщина, чьи альбомы с 1960 года каждое десятилетие попадали в топ-20 и топ-40.

