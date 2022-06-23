В Москве открылся фестиваль выставок "Студенческие сезоны"

Фото: Антон Хаев
Фестиваль выставок творческих вузов "Студенческие сезоны" открылся 23 июня во Всероссийском музее декоративного искусства. Он объединит работы молодых художников из Москвы и Санкт-Петербурга в формате летнего выставочного марафона, а также станет настоящим пространством возможностей. На протяжении лета пройдут восемь выставок студенческих работ в сфере дизайна, декоративного, традиционного и современного искусства.
Каждая экспозиция соответствует локальной концепции, которую определяют сами студенты. Кроме того, работы интерпретируют общую тему – связь традиций и современности.
Также "Студенческие сезоны" покажут, как формируется ценность произведений молодого искусства: зрители сами смогут определить художественную "стоимость" работ начинающих авторов с помощью голосования в соцсети "ВКонтакте". В программе также запланированы презентации, концерты, круглые столы и лекции.
"На все лето музей становится общим вторым домом для студентов и преподавателей, участвующих в фестивале творческих вузов, а для посетителей – местом знакомства с программами и факультетами ведущих креативных учебных заведений. Старинная усадьба Остермана, в которой находится Всероссийский музей декоративного искусства, имеет великолепные исторические залы, а также, что главное, удивительную коллекцию по декоративному искусству и дизайну. Именно возможность знакомства с коллекцией и будет особенным бонусом для участников и зрителей", – рассказала автор идеи и куратор фестиваля, главный куратор музея Алина Сапрыкина.
Подробная программа доступна по ссылке.
С 1 июня в России заработала программа молодежного и студенческого туризма. Она дает возможность молодым людям по доступной цене путешествовать по субъектам России, останавливаясь в общежитиях вузов. Студентам на выбор представлено несколько вариантов направлений.
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