Персонажи "Союзмультфильма" стали героями "Игры престолов"

Герои "Игры престолов" перевоплотились в персонажей отечественных мультиков

Популярные персонажи из отечественных мультиков примерили образы героев "Игры престолов", сообщает телеканал Москва 24.

По задумке художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова, Винни Пух стал Сэмом Тарли, Пятачок – Джоном Сноу, а Волк и Заяц из "Ну, погоди!" превратились в Сандора "Пса" Клигана и Арью Старк. При этом роль "матери драконов" досталась Чебурашке.

Идею уже оценили в "Союзмультфильме" и соцсетях. Некоторые пользователи написали, что финал сериала в таком формате их бы устроил больше, чем реальный.

Последняя серия, которую фанаты ждали восемь лет, вышла на этой неделе. После премьеры в Сети появилась петиция с требованием переснять последние эпизоды.

Американский сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.

Действие сериала происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В "Игре престолов" одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий.

