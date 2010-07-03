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12:55

Фильм "Собибор" Константина Хабенского завоевал премию ТЭФИ

культура кино

12:55

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Художественный фильм "Собибор" Константина Хабенского завоевал премию "ТЭФИ – Летопись Победы. Спасибо за верность, потомки!". Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу Музея Победы, где проходила накануне церемония награждения.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор. Восстание возглавил советский офицер Александр Печерский.

В конкурсе участвовали телевизионные работы, которые были посвящены Великой Отечественной войне. Работы в этом году оценивали режиссер Николай Досталь, телеведущая Екатерина Андреева, актер Федор Добронравов, журналист Андрей Кондрашов

Награды за режиссерскую работу получили Павел Чухрай за фильм "Холодное танго" и Андрей Кончаловский за картину "Рай". Лучшим художественным сериалом был признан проект "Топор" о бывшем офицере, который был показан на телеканале НТВ.

Также наградами были удостоены кинокартины "Берлин 41-го. Долетали сильнейшие", "#Победаоднанавсех", "Бессмертный полк 2018". Отдельное внимание судьи уделили картине Анны Афанасьевой "Внуки Победы. Портрет с фронта".

Всего в этом году на участие в конкурсе было подано 230 заявок от 18 телекомпаний из 42 городов России.

ТЭФИ – индустриальная телевизионная премия, которая присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

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