Музей футбола планируют открыть на территории "Лужников" после ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Музей футбола могут открыть на территории "Лужников" после чемпионата мира по футболу, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в составе спорткомплекса проектируется место для этого музея, часть экспонатов подобрана. "Это будет после того, как будет полностью завершен чемпионат, и, когда стадион войдет в режим нормального функционирования, мы эти работы доделаем", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

А в Музее архитектуры открывается выставка "Архитектура стадионов", приуроченная к чемпионату. Гости смогут увидеть чертежи, макеты и фотографии крупнейших спортивных сооружений, возведенных к международным турнирам в России и за рубежом. В рамках выставочного проекта в музее запланировали тематические лекции, конференции и круглые столы с участием ведущих архитекторов.

Кроме того, в преддверии ЧМ-2018 в Дарвиновском музее откроется выставка о волках под названием "О хищнике сером замолвите слово". Посетители узнают историю талисмана кубка мира FIFA 2018 волка Забиваки. На экспозиции представят чучела настоящих волков: полярных, тундровых, белых и черных, а также чучела шакалов, лисиц и собак".

Помимо этого, гости увидят красных волков. Их нашествия опасалось волчье семейство, которое приютило Маугли в книге писателя Редьярда Киплинга.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Игры состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург. В столице матчи примут стадионы "Лужники" и "Спартак".

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