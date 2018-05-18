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Москва 24

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Культура

18 мая 2018, 17:44

Выставка о волках откроется в Дарвиновском музее в преддверии ЧМ-2018

культура животные ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Дарвиновском музее в преддверии ЧМ-2018 откроется выставка "О хищнике сером замолвите слово".

Посетители узнают историю талисмана кубка мира FIFA 2018 волка Забиваки. На экспозиции также будут представлены чучела настоящих волков: полярных, тундровых, белых и черных, а также чучела шакалов, лисиц и собак, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, гости увидят красных волков. Их нашествия опасалось волчье семейство, которое приютило Маугли в книге писателя Редьярда Киплинга.

Побывать на выставке можно будет с 5 июня по 12 августа. На ней также затронут проблему мер по сохранению хищников.

Официальным талисманом чемпионата мира по футболу является волк по кличке Забивака. Рекламная кампания, посвященная ЧМ-2018 стартовала в столице в марте. Более 600 плакатов украсят центр и основные магистрали города.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира сыграют на 12 стадионах в 11 городах России.

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