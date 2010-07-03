Могилу Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Фото: Агентство "Москва"

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище привели в порядок после возгорания. Крест и мемориальную табличку восстановили, сообщил Агентству "Москва" бывший директор артиста Александр Сидоренко.

По его словам, в восстановлении содействие оказала администрация кладбища.

"Установили, что причиной возгорания стал несчастный случай – кто-то из поклонников зажег свечку и не проконтролировал огонь", – сказал он.

В понедельник, 22 апреля, на могиле певца произошло возгорание. Это могло случиться из-за неаккуратно поставленной свечи или лампады. Как отмечалось, могила певца серьезно не пострадала. Полиция начала проверку обстоятельств инцидента.

Евгений Осин скончался в столице 17 ноября прошлого года. Ему было 54 года. 20 ноября певца похоронили на Троекуровском кладбище.