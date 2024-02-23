Главархив рассказал об истории Ансамбля Александра Александрова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы

Главархив Москвы в честь Дня защитника Отечества представил историю создания музыкального Ансамбля Александрова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что идея создания музыкально-хореографического ансамбля, состоящего из мужского хора, оркестра и танцевальной группы, возникла у дирижера Московской консерватории имени Петра Чайковского Александра Александрова. Первое выступление артистов состоялось 12 октября 1928 года в Центральном доме Красной Армии, оно сопровождалось большим успехом.

Позднее, в 1933 году Ансамбль впервые выступил в Государственном академическом Большом театре СССР перед руководителями страны. После концерта состоялась беседа Александра Александрова с Иосифом Сталиным, в ходе которой решилась дальнейшая творческая судьба коллектива. Уже через два года Ансамбль был награжден орденом Красного Знамени, получил новое название "Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР".

В июне 1946 года Ансамблю было присвоено имя его основателя, а 7 февраля 1949 года коллектив был награжден орденом Красного Знамени и стал именоваться «Дважды Краснознаменным имени А.В. Александрова ансамблем песни и пляски Советской Армии».

Узнать об истории коллектива подробнее и ознакомиться с документами по истории Ансамбля имени Александра Александрова можно в Главархиве на Профсоюзной улице.

Ранее стало известно, что в музее-панораме "Бородинская битва" 19 февраля открылась выставка "И трубы их медные славу поют", которую посвятили военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX века. На экспозиции можно будет увидеть разнообразные инструменты начала XIX столетия.