Посвященная строевым музыкантам начала XIX века выставка откроется в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В музее-панораме "Бородинская битва" 19 февраля откроется выставка "И трубы их медные славу поют", которую посвятили военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX века. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На экспозиции можно будет увидеть разнообразные инструменты начала XIX столетия.

"Cигнальные и наградные трубы, барабан французской пехоты и литавра русского гвардейского кирасирского полка, флейты и валторны 200 лет назад звучали в походах и на полях сражений, на них исполнялись звонкие и узнаваемые мелодии команд "Тревога", "Под знамена", "На штыки" и других", – говорится в сообщении.

Посетители также смогут увидеть мундиры музыкантов русской, французской, прусской и английской армий начала XIX века. Обмундирование позволяло командирам легко отличать музыкантов, чтобы передавать через них приказы войскам, говорится в статье.

Помимо прочего, на экспозиции представят живописные работы и эстампы, на которых запечатлен внешний облик военных музыкантов наполеоновской эпохи. Одними из достоверных источников данных о военном костюме армии начала XIX столетия считается серия гравюр военного художника Льва Киля. Работы были выполнены в 1815–1819 годах.

Выставку составили при участии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени, Российского национального музея музыки, Российской государственной библиотеки, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и других.

Ранее стало известно, что 27 февраля откроется выставка "Я не играю... я живу", которую составили Московский государственный музей С. А. Есенина вместе с Государственным академическим центральным театром кукол имени С. В. Образцова и Фондом памяти Андрея Денникова. Экспозицию представят в честь Сергея Есенина в спектакле "Исповедь хулигана".

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