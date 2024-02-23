Варшавер заявил, что чувствует себя хорошо и готовится к работе после госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Директор Ленкома Марк Варшавер прекрасно себя чувствует и готовится к запланированному на 26 февраля заседанию Директорской ложи. Об этом он сообщил в комментарии для РИА Новости.

Марк Варшавер опроверг информацию о том, что у него было двустороннее воспаление легких и госпитализация "в ужасном состоянии". Руководитель Ленкома подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо: он вернулся в строй и уже приступил к работе.

"Только хочу поблагодарить всех, кто обо мне думал, кто желал мне добра. Сегодня я в строю, совершенно прекрасно себя чувствую", – отметил Варшавер.

Директор театра также добавил, что запланированное на 26 февраля заседание Директорской ложи театров состоится.

"Хочу всем пожелать только здоровья. Будьте аккуратны со своим здоровьем. Сегодня много болеющих людей. Надо обязательно лечиться и немножко побыть дома, чтобы выздороветь окончательно", – отметил Варшавер.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Варшавер вызвал скорую помощь из-за воспаления легких. Позднее он заявил, что чувствует себя хорошо, таким образом опровергнув появившуюся в СМИ информацию.

После стало известно., что причиной госпитализации стало проведение обследования. Ему нужно было проверить легкие и сделать анализы, так как театр отправится с гастролями в Санкт-Петербург со спектаклем "Бег".