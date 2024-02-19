Директора театра "Ленком" Варшавера госпитализировали для обследования – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Директора театра "Ленком" Марка Варшавера госпитализировали для проведения обследования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что Варшавер чувствует себя нормально. По информации источника, мужчине нужно было проверить легкие и сделать анализы, так как театр отправится с гастролями в Санкт-Петербург со спектаклем "Бег", также впереди заседание Директорской ложи, к которой Варшавер готовится.

Планируется, что директора выпишут на днях, заключили в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Варшавер вызвал скорую помощь из-за воспаления легких. Позднее он заявил, что чувствует себя хорошо, таким образом опровергнув появившуюся в СМИ информацию.

До этого актер Валерий Баринов поскользнулся перед спектаклем в столице и получил ушибы, однако смог добраться на работу и отыграть спектакль. Позже самочувствие артиста ухудшилось, коллеги вызвали скорую помощь.

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве