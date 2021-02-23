Москвичам рассказали о самых "мужественных" памятниках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В честь Дня защитника Отечества москвичам рассказали о памятниках, которые олицетворяют мужество, воспевают подвиги воинов и труд рабочих. Многие из скульптур представляют собой особую ценность для города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На улице Солянке внимание прохожих приковывает трехэтажный особняк конца XIX века, балкон которого удерживают на своих плечах четыре могучих атланта. Долгое время памятник не реставрировали. Необходимые работы стартовали лишь в 2018 году. Теперь фигуры, которые являются визитной карточкой дома, предстают перед горожанами во всей красе.

На Болотной набережной около бывшей усадьбы купцов Котовых располагаются фигуры литейщика и кузнеца. Они появились, когда усадьба стала принадлежать промышленнику Густаву Листу. В 2020 году скульптуры были отреставрированы. Утраченные элементы были восстановлены по образцам.

Еще одна скульптура рабочего располагается на башне гостиницы "Пекин". В течение многих лет фигура разрушалась, с годами она утратила многие элементы. Специалистам удалось по документальным съемкам 1949 года восстановить объект в полном объеме.

Рыцарь в доспехах с мечом украшает доходный дом на Садовой-Самотечной улице, который был возведен в 1913 году.

Еще 24 скульптуры, установленные на башнях жилых домов на Ленинском проспекте, рассказывают о подвиге воинов-победителей и труде советских людей в послевоенные годы. В 2018 году началась реставрация фигур, которые признаны объектами культурного наследия регионального значения и находятся под государственной охраной.

Каменная фигура, воплощающая образ защитника Отечества, украшает одну из сталинских высоток на Кудринской площади. Сидящий солдат в плащ-палатке придерживает рукой автомат.

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